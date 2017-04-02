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В.Гройсман привітав геологів із професійним святом

В.Гройсман привітав геологів із професійним святом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців з Днем геолога, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

“Вітаю всіх працівників геології, геодезії та картографії з професійним святом — Днем геолога! Від імені Уряду висловлюю подяку всім геологам, геодезистам, картографам за самовіддану працю й бережне ставлення до природних ресурсів нашої країни. Бажаю співробітникам галузі професійного зростання, благополуччя, особистих успіхів!”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На сьогодні питання збереження професії геолога в Україні постало вкрай гостро — П.Гожик

Також він зауважив на важливості поширення у суспільстві ідеї екомислення, щоб залишити для майбутніх поколінь країну та її ресурси у належному стані.

Довідка УНН: день геолога був встановлений в ознаменування заслуг радянських геологів у створенні мінерально-сировинної бази країни Указом Президіуму Верховної Ради СРСР від 31 березня 1966 року і відзначається щорічно в першу неділю квітня.

Цього року День геолога припадає на 2 квітня.

Українські Національні Новини

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