В.Гройсман привітав геологів із професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців з Днем геолога, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
“Вітаю всіх працівників геології, геодезії та картографії з професійним святом — Днем геолога! Від імені Уряду висловлюю подяку всім геологам, геодезистам, картографам за самовіддану працю й бережне ставлення до природних ресурсів нашої країни. Бажаю співробітникам галузі професійного зростання, благополуччя, особистих успіхів!”, — йдеться у повідомленні.
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Також він зауважив на важливості поширення у суспільстві ідеї екомислення, щоб залишити для майбутніх поколінь країну та її ресурси у належному стані.
Довідка УНН: день геолога був встановлений в ознаменування заслуг радянських геологів у створенні мінерально-сировинної бази країни Указом Президіуму Верховної Ради СРСР від 31 березня 1966 року і відзначається щорічно в першу неділю квітня.
Цього року День геолога припадає на 2 квітня.