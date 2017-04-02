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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 95077 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114577 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173164 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127073 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123190 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116093 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106391 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107440 просмотра

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В.Гройсман поздравил геологов с профессиональным праздником

В.Гройсман поздравил геологов с профессиональным праздником

Киев  •  УНН

 • 10416 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем геолога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Поздравляю всех работников геологии, геодезии и картографии с профессиональным праздником - Днем геолога! От имени Правительства выражаю благодарность всем геологам, геодезистам, картографам за самоотверженный труд и бережное отношение к природным ресурсам нашей страны. Желаю сотрудникам отрасли профессионального роста, благополучия, личных успехов!", - говорится в сообщении.

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Также он отметил важность распространения в обществе идеи экомышления, чтобы оставить для будущих поколений страну и ее ресурсы в надлежащем состоянии.

Справка УНН: день геолога был установлен в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля.

В этом году День геолога приходится на 2 апреля.

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