В.Гройсман поздравил геологов с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем геолога, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Поздравляю всех работников геологии, геодезии и картографии с профессиональным праздником - Днем геолога! От имени Правительства выражаю благодарность всем геологам, геодезистам, картографам за самоотверженный труд и бережное отношение к природным ресурсам нашей страны. Желаю сотрудникам отрасли профессионального роста, благополучия, личных успехов!", - говорится в сообщении.
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Также он отметил важность распространения в обществе идеи экомышления, чтобы оставить для будущих поколений страну и ее ресурсы в надлежащем состоянии.
Справка УНН: день геолога был установлен в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года и отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля.
В этом году День геолога приходится на 2 апреля.