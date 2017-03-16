В.Гройсман порадив В.Парасюку не ховатись за мандатом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи конфлікт біля Слов'янську, порадив депутатам не ховатися за мандатами, які забезпечують начебто безмежну недоторканість, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
В.Гройсман підкреслив важливість дій правоохоронців, що не допустили провокації та проявили витримку.
Прем'єр зауважив, що бачив відео з місця конфлікту біля Слов'янська, коли народний депутат Володимир Парасюк та його супровід побили поліцейських.
"Стоять українські воїни, які воюють в АТО, які кожного дня під обстрілами, які розуміють, що таке війна, декілька років у важких умовах захищають нашу незалежність. Під'їжджає особа, яка наділена Конституцією абсолютною недоторканністю, і починає принижувати цю людину, ображати, погрожувати ... кричить: "Я - народний депутат, я - народний депутат, мене не чіпайте"", - зазначив В.Гройсман.
Він подякував правоохоронцям, які зараз несуть службу на сході України та захищають українські кордони, за витримку та захист держави.
"Усі мають бути рівними перед законом, усі абсолютно: і правоохоронці, і народні депутати, і Прем’єр-міністр, і міністри. Для того, щоб бути вільними, треба бути рабами закону. Переконаний у тому, що кожен народний депутат має це робити як приклад для усіх інших, а не ховатися за мандатами, які забезпечують начебто безмежну недоторканість", - підкреслив Глава Уряду.
Нагадаємо, що на в'їзді у Слов'янськ між активістами блокади та правоохоронцями сталася сутичка, внаслідок якої постраждали семеро правоохоронців.