В.Гройсман посоветовал В.Парасюку не прятаться за мандатом

В.Гройсман подчеркнул важность действий правоохранителей, которые не допустили провокации и проявили выдержку.

Премьер отметил, что видел видео с места конфликта возле Славянска, когда народный депутат Владимир Парасюк и его сопровождение избили полицейских.

"Стоят украинские воины, воюющие в АТО, которые каждый день под обстрелами, которые понимают, что такое война, несколько лет в тяжелых условиях защищают нашу независимость. Подъезжает лицо, наделенное Конституцией абсолютной неприкосновенностью, и начинает унижать этого человека, оскорблять, угрожать... кричит: "я - народный депутат, я - народный депутат, меня не трогайте", - отметил В.Гройсман.

Он поблагодарил правоохранителей, которые сейчас несут службу на востоке Украины и защищают украинские границы, за выдержку и защиту государства.

"Все должны быть равны перед законом, все абсолютно: и правоохранители, и народные депутаты, и премьер-министр, и министры. Для того, чтобы быть свободными, нужно быть рабами закона. Убежден в том, что каждый народный депутат должен это делать как пример для всех, а не прятаться за мандатами, которые обеспечивают якобы безграничную неприкосновенность", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что на въезде в Славянск между активистами блокады и правоохранителями произошло столкновение, в результате которого пострадали семь правоохранителей.