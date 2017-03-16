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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман посоветовал В.Парасюку не прятаться за мандатом

В.Гройсман посоветовал В.Парасюку не прятаться за мандатом

Киев • УНН

 • 14619 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя конфликт возле Славянска, посоветовал депутатам не прятаться за мандатами, которые обеспечивают якобы безграничную неприкосновенность, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

В.Гройсман подчеркнул важность действий правоохранителей, которые не допустили провокации и проявили выдержку.

Премьер отметил, что видел видео с места конфликта возле Славянска, когда народный депутат Владимир Парасюк и его сопровождение избили полицейских.

"Стоят украинские воины, воюющие в АТО, которые каждый день под обстрелами, которые понимают, что такое война, несколько лет в тяжелых условиях защищают нашу независимость. Подъезжает лицо, наделенное Конституцией абсолютной неприкосновенностью, и начинает унижать этого человека, оскорблять, угрожать... кричит: "я - народный депутат, я - народный депутат, меня не трогайте", - отметил В.Гройсман.

Он поблагодарил правоохранителей, которые сейчас несут службу на востоке Украины и защищают украинские границы, за выдержку и защиту государства.

"Все должны быть равны перед законом, все абсолютно: и правоохранители, и народные депутаты, и премьер-министр, и министры. Для того, чтобы быть свободными, нужно быть рабами закона. Убежден в том, что каждый народный депутат должен это делать как пример для всех, а не прятаться за мандатами, которые обеспечивают якобы безграничную неприкосновенность", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что на въезде в Славянск между активистами блокады и правоохранителями произошло столкновение, в результате которого пострадали семь правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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