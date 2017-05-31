В.Гройсман побажав Ю.Стецю якнайшвидше “відновити здоров’я і повернутись у стрій”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подякував за роботу міністру інформаційної політики Юрію Стецю, який написав заяву про відставку, і побажав якнайшвидше “відновити здоров’я і повернутися у стрій”. Про це Голова уряду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На жаль, Міністр інформаційної політики Юрій Стець сьогодні подав заяву про звільнення за станом здоров’я. Хочу щиро подякувати Юрію за його роботу”, — зазначив Прем’єр.
Він нагадав, що коли почалася російська агресія, Ю.Стець склав свій депутатський мандат і пішов у Нацгвардію будувати контрпропагандистську політику нашої держави.
“Останні 3 роки держава веде постійну боротьбу з агресивними потугами російської пропагандистської машини і, що б там не говорили наші недруги, нам вдається відбивати ці інформаційні атаки. І в тому, що працюють санкції, що ми отримали і безвіз, і асоціацію з ЄС, є заслуга зусиль усіх тих, хто воює і на інформаційному фронті, зокрема — команди Юрія Стеця”, — сказав він.
В.Гройсман побажав Юрію Стецю “якнайшвидше відновити здоров’я та повернутись в стрій!”.
Нагадаємо, 31 травня міністр інформаційної політики України Юрій Стець написав заяву про відставку і передав її голові Верховної Ради.