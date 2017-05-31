В.Гройсман пожелал Ю.Стецю быстрее "восстановить здоровье и вернуться в строй"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил за работу министра информационной политики Юрия Стеця, который написал заявление об отставке, и пожелал как можно быстрее "восстановить здоровье и вернуться в строй". Об этом Глава правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"К сожалению, министр информационной политики Юрий Стець сегодня подал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Хочу искренне поблагодарить Юрия за его работу", - отметил премьер.
Он напомнил, что когда началась российская агрессия, Ю.Стець составил свой депутатский мандат и ушел в Нацгвардию поднимать контрпропагандистскую политику нашего государства.
"Последние 3 года государство ведет постоянную борьбу с агрессивными потугами российской пропагандистской машины и, что бы там ни говорили наши недруги, нам удается отражать эти информационные атаки. И в том, что работают санкции, мы получили и безвиз, и ассоциацию с ЕС, заслуга усилий всех тех, кто воюет и на информационном фронте, в частности - команды Юрия Стеця", - сказал он.
В.Гройсман пожелал Юрию Стецю "как можно быстрее восстановить здоровье и вернуться в строй!"
Напомним, 31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке и передал ее председателю Верховной Рады.