В.Гройсман підтримує ідею монетизації субсидій на ЖКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує ідею запровадження монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це він заявив під час засідання Форуму “Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики” передає кореспондент УНН.
“Нам монетизація субсидій дуже потрібно, і це очевидно, тому що нам потрібно впроваджувати вільний ринок і перше що нам потрібно, зараз працює робоча група зі Світовим банком, це впровадження монетизації на рівні виробників, це перший крок, а друга позиція — це впровадження монетизації пільг і субсидій на рівні уже споживача”, — сказав В.Гройсман, відповідаючи на питання чи не варто запровадити монетизацію субсидій на ЖКГ.
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Він уточнив, що перший етап може бути зроблений в цьому році — “запровадити серед виробників енергії кошти, а не просто клірингові розрахунки, а на наступному етапі, і він може зайняти декілька років, перевести вже цю систему монетизації на конкретного споживача”.