В.Гройсман поддерживает идею монетизации субсидий на ЖКХ

"Нам монетизация субсидий очень нужно, и это очевидно, потому что нам нужно внедрять свободный рынок и первое что нам нужно, сейчас работает рабочая группа с Всемирным банком, это внедрение монетизации на уровне производителей, это первый шаг, а вторая позиция - это внедрение монетизации льгот и субсидий на уровне уже потребителя", - сказал В.Гройсман, отвечая на вопрос, не следует ввести монетизацию субсидий на ЖКХ.

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Он уточнил, что первый этап может быть сделан в этом году - "ввести среди производителей энергии средства, а не просто клиринговые расчеты, а на следующем этапе, и он может занять несколько лет, перевести уже эту систему монетизации на конкретного потребителя".