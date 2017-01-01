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В.Гройсман очікує збільшення місцевих бюджетів на 25% від децентралізації у цьому році

В.Гройсман очікує збільшення місцевих бюджетів на 25% від децентралізації у цьому році

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Кабінет міністрів України очікує зростання місцевих бюджетів у 2017 році від децентралізації на 25%. Про це сказав Прем’єр-міністр україни Володимир Гройсман в інтерв’ю "Еспресо", передає УНН.

“Маємо майже 50% рік від року збільшення місцевих бюджетів. Тому люди й говорять, що гроші на місцях є. На цей рік ми знову закладаємо зростання ще на 25%”, — сказав Голова уряду.

Проте, зазначив В.Гройсман, в залежності від якості влади на місцях результати будуть різними. Він додав, що завданням уряду є те, що, щоб на місцевому рівні всі навчились якісно управляти публічними фінансами, а процес бюджетотворення на місцях був інклюзивним і орієнтувався на інтереси громадян.

Як повідомляв УНН, рано вранці 21 грудня Верховна Рада ухвалила Бюджет-2017.

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