В.Гройсман ожидает увеличение местных бюджетов на 25% от децентрализации в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Кабинет министров Украины ожидает рост местных бюджетов в 2017 году от децентрализации на 25%. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Эспрессо", передает УНН.
“Имеем почти 50% увеличения местных бюджетов. Поэтому люди и говорят, что деньги на местах есть. На этот год мы снова закладываем рост еще на 25%”, — сказал Глава правительства.
Однако, отметил В.Гройсман, в зависимости от качества власти на местах результаты будут разными. Он добавил, что задачей правительства является то, чтобы на местном уровне все научились качественно управлять публичными финансами, а процесс бюджетообразования на местах был инклюзивным и ориентировался на интересы граждан.
Как сообщал УНН, рано утром 21 декабря Верховная Рада приняла Бюджет-2017.