В.Гройсман очікує запуску механізму вільної торгівлі ГУАМ у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що вже у цьому році можна запустити механізм вільної торгівлі між країнами-членами ГУАМ після підписання додаткових протоколів. Про це він сьогодні сказав на початку саміту голів урядів країн-учасниць ГУАМ, передає кореспондент УНН.
"У цьому році досягнуто прогресу у підготовці додаткових протоколів угоди і я маю всі підстави сподіватися на те, що наші економічні відомства прикладуть всі зусилля, щоб уже у 2017 році почати діяти", - сказав він.
В.Гройсман закликав міністерства економіки країн-учасниць ГУАМ бути більш рішучими, завершити і підписати всі необхідні документи найближчим часом, що стосується додаткових протоколів.
"Тоді ми зможемо у 2017-му вже запустити повноцінний механізм вільної торгівлі між нашими країнами. Я переконаний у тому, що наші колеги в міністерствах отримають дуже чіткі сигнали від прем'єр-міністрів і виконають завдання, які будуть поставлені сьогодні", - наголосив він.
Нагадаємо, В.Гройсман сподівається на покращення ситуації у двосторонній торгівлі у межах ГУАМ.