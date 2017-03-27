В.Гройсман ожидает запуска механизма свободной торговли ГУАМ в 2017 году

"В этом году достигнут прогресс в подготовке дополнительных протоколов соглашения и у меня есть все основания надеяться на то, что наши экономические ведомства приложат все усилия, чтобы уже в 2017 году начать действовать", - сказал он.

В.Гройсман призвал министерства экономики стран-участниц ГУАМ быть более решительными, завершить и подписать все необходимые документы в ближайшее время, что касается дополнительных протоколов.

"Тогда мы сможем в 2017-м уже запустить полноценный механизм свободной торговли между нашими странами. Я убежден, что наши коллеги в министерствах получат очень четкие сигналы от премьер-министров и выполнят задачи, которые будут поставлены сегодня", - подчеркнул он.

Напомним, В.Гройсман надеется на улучшение ситуации в двусторонней торговле в рамках ГУАМ.