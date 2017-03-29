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В.Гройсман обговорив з Д.Кемероном реформи в Україні

В.Гройсман обговорив з Д.Кемероном реформи в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном та обговорив реформи в Україні. Про це повідомив В.Гройсман на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні зранку провів прекрасну зустріч з колишнім Прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Ми досить детально обговорили реформи в Україні, заходи уряду щодо залучення іноземних інвестицій, стан справ на Донбасі. Радий, що Девід у повній мірі підтримує наші зусилля як щодо реформування держави, так і стосовно протистояння російській агресії на сході України”, — написав Прем’єр.

В.Гройсман також повідомив, що домовився з Д.Кемероном про нову зустріч в Лондоні у рамках липневої міжнародної конференції, присвяченої реформам в Україні.

Нагадаємо, 28 березня Президент Петро Порошенко провів зустріч з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном.

Українські Національні Новини

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