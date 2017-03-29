В.Гройсман обсудил с Д.Кэмероном реформы в Украине

"Сегодня утром провел прекрасную встречу с бывшим Премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Мы достаточно подробно обсудили реформы в Украине, меры правительства по привлечению иностранных инвестиций, состояние дел на Донбассе. Рад, что Дэвид в полной мере поддерживает наши усилия как по реформированию государства, так и в отношении противостояния российской агрессии на востоке Украины", - написал премьер.

В.Гройсман также сообщил, что договорился с Д.Кэмероном о новой встрече в Лондоне в рамках июльской международной конференции, посвященной реформам в Украине.

Напомним, 28 марта Президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.