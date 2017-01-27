В.Гройсман не бачить загострення через відсутність фінансування медичних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що доручив перевірити бюджети медичних закладів Національної академії медичних наук України. Про це він сказав під час брифінгу у Львові, відповідаючи на запитання журналістів про те, що значно врізали фінансування Академії медичних наук, інституту О.Шалімова, інституту М.Амосова, Інституту урології тощо, передає кореспондент УНН.
“Я давав доручення на цьому робочому тижні, щоби провести аналіз цифр щодо бюджетів, власних надходжень, заробітних плат і всього іншого. Цей процес іде. Я думаю, що жодних питань щодо загострення цієї ситуації не буде, ми не допустимо”, — запевнив Прем’єр.
Однак, за його словами, у бюджетах вказаних інститутів є “цікаві цифри, наприклад, на скільки підвищена зарплата рядового працівника, і на скільки підвищена зарплата найвищому керівному складу”.
“У нас є певні питання щодо дисбалансів таких. І як тільки ми зрозуміємо, ми зрозуміємо як врегулювати”, — додав він.
Як повідомляв УНН, перший заступник директора з наукової та організаційної роботи, заслужений лікар України Михайло Костилєв повідомив, що на сьогодні у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова склалася вкрай критична ситуація із фінансуванням. Він наголосив, що коштів не вистачає на виплату заробітних плат і на сплату за енергоносії.
Крім того, як повідомив директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України, академік Юрій Фещенко, заявив, що Інститут туберкульозу на межі закриття. На сьогодні в Інституті туберкульозу склалася критична ситуація — держава не фінансує лікування хворих на туберкульоз, хоча це передбачено Законом України. Крім того існує дефіцит у розмірі 2 млн грн у виплаті заробітних плат співробітникам.