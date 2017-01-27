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В.Гройсман не видит обострения из-за отсутствия финансирования медицинских учреждений

В.Гройсман не видит обострения из-за отсутствия финансирования медицинских учреждений

Киев • УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что поручил проверить бюджеты медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом он сказал во время брифинга во Львове, отвечая на вопрос журналистов о том, что значительно урезали финансирование Академии медицинских наук, института Шалимова, института Амосова, Института урологии и т.д., передает корреспондент УНН.

"Я давал поручения на этой рабочей неделе, чтобы провести анализ цифр по бюджетам, собственных поступлений, заработных плат и всего остального. Этот процесс идет. Я думаю, что никаких вопросов относительно обострения этой ситуации не будет, мы не допустим", - заверил премьер.

Однако, по его словам, в бюджетах указанных институтов есть "интересные цифры, например, на сколько повышена зарплата рядового работника, и на сколько повышена зарплата высшему руководящему составу".

"У нас есть определенные вопросы дисбалансов таких. И как только мы поймем, мы поймем как урегулировать", - добавил он.

Как сообщал УНН, первый заместитель директора по научной и организационной работе, заслуженный врач Украины Михаил Костылев сообщил, что на сегодня в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова сложилась крайне критическая ситуация с финансированием. Он отметил, что средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату за энергоносители.

Кроме того, как сообщил директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского АМН Украины, академик Юрий Фещенко, Институт туберкулеза на грани закрытия. На сегодня в Институте туберкулеза сложилась критическая ситуация - государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено Законом Украины. Кроме того существует дефицит в размере 2 млн грн в выплате заработных плат сотрудникам.

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