В.Гройсман не видит обострения из-за отсутствия финансирования медицинских учреждений

"Я давал поручения на этой рабочей неделе, чтобы провести анализ цифр по бюджетам, собственных поступлений, заработных плат и всего остального. Этот процесс идет. Я думаю, что никаких вопросов относительно обострения этой ситуации не будет, мы не допустим", - заверил премьер.

Однако, по его словам, в бюджетах указанных институтов есть "интересные цифры, например, на сколько повышена зарплата рядового работника, и на сколько повышена зарплата высшему руководящему составу".

"У нас есть определенные вопросы дисбалансов таких. И как только мы поймем, мы поймем как урегулировать", - добавил он.

Как сообщал УНН, первый заместитель директора по научной и организационной работе, заслуженный врач Украины Михаил Костылев сообщил, что на сегодня в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова сложилась крайне критическая ситуация с финансированием. Он отметил, что средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату за энергоносители.

Кроме того, как сообщил директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского АМН Украины, академик Юрий Фещенко, Институт туберкулеза на грани закрытия. На сегодня в Институте туберкулеза сложилась критическая ситуация - государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено Законом Украины. Кроме того существует дефицит в размере 2 млн грн в выплате заработных плат сотрудникам.