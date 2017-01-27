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В.Гройсман направить до Львова представників міністерств через проблеми зі сміттям

В.Гройсман направить до Львова представників міністерств через проблеми зі сміттям

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 січня. УНН. Наступного тижня Прем'єр-міністр Володимир Гройман направить представників міністерств до Львова для опрацювання проблеми, яка виникла у Львові зі сміттям. Про це заявив В.Гройсман сьогодні у Львові, передає кореспондент УНН.

"На наступному тижні я направлю сюди ряд представників органів міністерств, які будуть необхідні для того, щоб опрацювати цю проблему. ...Будемо шукати варіанти, які допоможуть цю проблему врегулювати", - сказав В.Гройсман.

Також він розповів про земельну ділянку, яку виділили під будівництво нового сміттєпереробного заводу.

"Сьогодні ми прийняли рішення на комісії, яку я проводив, що одну із трьох ділянок, як виставлені на конкурс, буде знято з конкурсу і передано Львівській міській раді швидко для того, щоби вони почали там проектування будівництва такого полігону і комплексу по сміттєпереробництву", - наголосив Прем'єр-міністр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, львів'яни протягом тривалого періоду скаржаться на масове скупчення сміття. Комісія на спецзасіданні 25 січня у Львові зобов'язала місто вивезти сміття протягом 7 днів. Таким чином, сміття протягом цього періоду вивозитимуть до чотирьох міст України: Миколаєва, Борислава, Дрогобича та Новояворівська. Сьогодні ж В.Гройсман відвідав з робочою поїздкою Львівщину. Програмою передбачено обговорення ситуації на Львівському полігоні твердих побутових відходів та поводження з ТПВ у Львові.

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