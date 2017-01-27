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В.Гройсман направит во Львов представителей министерств из-за проблем с мусором

В.Гройсман направит во Львов представителей министерств из-за проблем с мусором

Киев • УНН

 • 10950 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 января. УНН. На следующей неделе премьер-министр Владимир Гройман направит представителей министерств во Львов для обработки проблемы, возникшей во Львове с мусором. Об этом заявил В.Гройсман сегодня во Львове, передает корреспондент УНН.

"На следующей неделе я направлю сюда ряд представителей органов министерств, которые будут необходимы для того, чтобы обработать эту проблему... Будем искать варианты, которые помогут эту проблему урегулировать", - сказал В.Гройсман.

Также он рассказал о земельном участке, который выделили под строительство нового мусороперерабатывающего завода.

"Сегодня мы приняли решение на комиссии, которую я проводил, что один из трех участков, которые выставлены на конкурс, снимут с конкурса и передадут Львовскому городскому совету быстро для того, чтобы они начали там проектирование строительства такого полигона и комплекса по мусоропереработке", - подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, как сообщал УНН, львовяне в течение длительного периода жалуются на массовое скопление мусора. Комиссия на спецзаседании 25 января во Львове обязала город вывезти мусор в течение 7 дней. Таким образом, мусор в этот период будут вывозить в четыре города Украины: Николаев, Борислав, Дрогобыч и Новояворивск. Сегодня же В.Гройсман посетил с рабочей поездкой Львовскую область. Программой предусмотрено обсуждение ситуации на Львовском полигоне твердых бытовых отходов и обращения с ТБО во Львове.

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