Прем'єр наголосив на необхідності жорсткої реакції світу щодо постачання Росією зброї на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Той факт, що Росія продовжує постачати на Донбас озброєння, потребує більш жорсткої реакції цивілізованого світу. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає кореспондент УНН.
"Те, що є абсолютним фактом, і Москва продовжує масове постачання терористам зброї та військової техніки, очевидно, що це потребує більш жорсткої реакції цивілізованого світу і ми маємо добитись того, щоб постачання зброї було зупинено", - сказав Прем’єр-міністр.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман наголосив на важливості синергії України з країнами Балтії щодо євроінтеграції.