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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 94638 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114497 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173077 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127019 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123163 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116065 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106385 просмотра

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Премьер акцентировал на необходимости жесткой реакции мира на поставки Россией оружия на Донбасс

Премьер акцентировал на необходимости жесткой реакции мира на поставки Россией оружия на Донбасс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Тот факт, что Россия продолжает поставлять на Донбасс вооружение, требует более жесткой реакции цивилизованного мира. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает корреспондент УНН.

“То, что является абсолютным фактом, и Москва продолжает массовые поставки террористам оружия и военной техники, очевидно, что это требует более жесткой реакции цивилизованного мира и мы должны добиться того, чтобы поставки оружия были остановлены”, — сказал Премьер-министр.

Как сообщал УНН, В.Гройсман подчеркнул важность синергии Украины со странами Балтии по евроинтеграции.

Украинские Национальные Новости

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