Премьер акцентировал на необходимости жесткой реакции мира на поставки Россией оружия на Донбасс

“То, что является абсолютным фактом, и Москва продолжает массовые поставки террористам оружия и военной техники, очевидно, что это требует более жесткой реакции цивилизованного мира и мы должны добиться того, чтобы поставки оружия были остановлены”, — сказал Премьер-министр.

Как сообщал УНН, В.Гройсман подчеркнул важность синергии Украины со странами Балтии по евроинтеграции.