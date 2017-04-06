Премьер акцентировал на необходимости жесткой реакции мира на поставки Россией оружия на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Тот факт, что Россия продолжает поставлять на Донбасс вооружение, требует более жесткой реакции цивилизованного мира. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает корреспондент УНН.
“То, что является абсолютным фактом, и Москва продолжает массовые поставки террористам оружия и военной техники, очевидно, что это требует более жесткой реакции цивилизованного мира и мы должны добиться того, чтобы поставки оружия были остановлены”, — сказал Премьер-министр.
Как сообщал УНН, В.Гройсман подчеркнул важность синергии Украины со странами Балтии по евроинтеграции.