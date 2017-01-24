В.Гройсман: минулорічних заходів для якісного зростання економіки України недостатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Заходів, які здійснювалися у 2016 році, недостатньо для якісного зростання економіки України. Про це під час круглого столу, присвяченому обговоренню питань економічного блоку, повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Одним із наших найважливіших пріоритетів в плану дій, який ми запропонували не до затвердження, а для обговорення, один із пріоритетів — це розвиток нашої національної економіки і забезпечення сталого економічного зростання”, — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що у 2016 році економіка показала зростання.
“Ми вважаємо, що ряд заходів, які вживалися за останній час, в тому числі і в 2016 році, позитивно вплинули на економіку нашої країни, але цього є недостатньо для того, щоб забезпечити якісне економічне зростання”, — сказав В.Гройсман.
Прем’єр впевнений, що план дій уряду до 2020 року допоможе досягти реальних показників зростання економіки.