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В.Гройсман: прошлогодних мероприятий для качественного роста экономики Украины недостаточно

В.Гройсман: прошлогодних мероприятий для качественного роста экономики Украины недостаточно

Киев • УНН

 • 7332 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Мероприятий, которые осуществлялись в 2016 году, недостаточно для качественного роста экономики Украины. Об этом во время круглого стола, посвященного обсуждению вопросов экономического блока, сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Одним из наших важнейших приоритетов в плане действий, который мы предложили не к утверждению, а для обсуждения, один из приоритетов - это развитие нашей национальной экономики и обеспечения устойчивого экономического роста", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что в 2016 году экономика показала рост.

"Мы считаем, что ряд мероприятий, которые употреблялись в последнее время, в том числе и в 2016 году, положительно повлияли на экономику нашей страны, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить качественный экономический рост", - сказал В.Гройсман.

Премьер уверен, что план действий правительства до 2020 года поможет достичь реальных показателей роста экономики.

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