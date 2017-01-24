В.Гройсман: прошлогодних мероприятий для качественного роста экономики Украины недостаточно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Мероприятий, которые осуществлялись в 2016 году, недостаточно для качественного роста экономики Украины. Об этом во время круглого стола, посвященного обсуждению вопросов экономического блока, сообщил Премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Одним из наших важнейших приоритетов в плане действий, который мы предложили не к утверждению, а для обсуждения, один из приоритетов - это развитие нашей национальной экономики и обеспечения устойчивого экономического роста", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что в 2016 году экономика показала рост.
"Мы считаем, что ряд мероприятий, которые употреблялись в последнее время, в том числе и в 2016 году, положительно повлияли на экономику нашей страны, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить качественный экономический рост", - сказал В.Гройсман.
Премьер уверен, что план действий правительства до 2020 года поможет достичь реальных показателей роста экономики.