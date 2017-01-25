В.Гройсман: електронне врядування має бути невід'ємною частиною реформи держуправління
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що одним з елементів реформи системи державного управління має стати запровадження електронного врядування, передає УНН з посиланням на Урядовий кур'єр.
Говорячи про перспективи реформи державного управління у рамках Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року під час круглого столу із експертами, глава Уряду висловив переконання, що “електронне врядування має бути невід’ємною частиною реформи державного управління і підвищення ефективності”.
“Я би хотів, щоби людині не потрібно було контактувати з чиновником”, — підкреслив він.
В.Гройсман нагадав, що у 2014 році було створено Державне агентство з питань електронного врядування, утім поки що “прориву” в електронному врядуванні немає.
Разом з тим Глава Уряду переконаний, що закладені в Державному бюджеті 2017 року пріоритети дадуть можливість зробити серйозний крок вперед щодо впровадження електронного врядування в країні і надання електронних послуг людям.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, уряд впроваджує повноцінне електронне врядування.