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В.Гройсман: электронное управление должно быть неотъемлемой частью реформы госуправления

В.Гройсман: электронное управление должно быть неотъемлемой частью реформы госуправления

Киев • УНН

 • 8826 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что одним из элементов реформы системы государственного управления должно стать введение электронного управления, передает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".

Говоря о перспективах реформы государственного управления в рамках Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во время круглого стола с экспертами, Глава правительства выразил убеждение, что "электронное управление должно быть неотъемлемой частью реформы государственного управления и повышения эффективности".

"Я бы хотел, чтобы человеку не нужно было контактировать с чиновником", - подчеркнул он.

В.Гройсман напомнил, что в 2014 году было создано Государственное агентство по вопросам электронного управления, впрочем пока "прорыва" в электронном управлении нет.

Вместе с тем Глава правительства убежден, что заложенные в Государственном бюджете 2017 года приоритеты позволят сделать серьезный шаг вперед по внедрению электронного управления в стране и предоставлению электронных услуг людям.

Напомним, как сообщал УНН, правительство внедряет полноценное электронное управление.

 

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