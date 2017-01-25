В.Гройсман: электронное управление должно быть неотъемлемой частью реформы госуправления
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что одним из элементов реформы системы государственного управления должно стать введение электронного управления, передает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".
Говоря о перспективах реформы государственного управления в рамках Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во время круглого стола с экспертами, Глава правительства выразил убеждение, что "электронное управление должно быть неотъемлемой частью реформы государственного управления и повышения эффективности".
"Я бы хотел, чтобы человеку не нужно было контактировать с чиновником", - подчеркнул он.
В.Гройсман напомнил, что в 2014 году было создано Государственное агентство по вопросам электронного управления, впрочем пока "прорыва" в электронном управлении нет.
Вместе с тем Глава правительства убежден, что заложенные в Государственном бюджете 2017 года приоритеты позволят сделать серьезный шаг вперед по внедрению электронного управления в стране и предоставлению электронных услуг людям.
Напомним, как сообщал УНН, правительство внедряет полноценное электронное управление.