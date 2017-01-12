В.Гройсман доручив збільшити видатки на закупівлю снігоприбиральної техніки до 750 млн грн

“У нас недостатньо в країні техніки для якісного утримання доріг в зимовий період, — наголосив Володимир Гройсман. — Перше доручення — давайте збільшимо суму грошей на придбання техніки для зимового прибирання. Починаємо від 250 (млн грн. ред.) — це ті кошти, які вже є і ми можемо розпочинати вже роботу і домовляємося, що ми маємо наростити ще на 500 млн. Тобто до 750 млн загальну суму по року на придбання нової техніки. Єдине, що нам потрібно подивитися — те, щоб ця техніка максимально вироблялася в Україні — це робота для людей, місцева економіка і так далі”, — сказав він.

Говорячи про взаємодію ДСНС та служб автомобільних доріг за несприятливих погодних умов, Володимир Гройсман також зауважив, що рятувальники мають допомагати лише у найскладніших погодних ситуаціях. Прем’єр-міністр переконаний, що потрібно побудувати системну роботу щодо належного утримання доріг.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив із учасниками акції протесту тарифи на житлово-комунальні послуги та можливості підвищення соціальних стандартів і заробітних плат.