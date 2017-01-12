В.Гройсман поручил увеличить расходы на закупку снегоуборочной техники до 750 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил увеличить расходы на приобретение техники по содержанию дорог в зимний период до 750 млн грн. Такое поручение глава правительства дал во время совещания по вопросам развития дорожной инфраструктуры, а также совершенствование системы содержания автомобильных дорог в Украине в зимний период, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"У нас недостаточно в стране техники для качественного содержания дорог в зимний период, - отметил Владимир Гройсман. - Первое поручение - давайте увеличим сумму денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 (млн грн. Ред.) - это те средства, которые уже есть и мы можем начинать уже работу и договариваемся, что мы должны нарастить еще на 500 млн. То есть до 750 млн общую сумму по году на приобретение новой техники. Единственное, что нам нужно посмотреть - то, чтобы эта техника максимальна производилась в Украине - это работа для людей, местная экономика и так далее ", - сказал он.
Говоря о взаимодействии ГосЧС и служб автомобильных дорог при неблагоприятных погодных условиях, Владимир Гройсман также отметил, что спасатели должны помогать только в самых сложных погодных ситуациях. Премьер-министр убежден, что нужно построить системную работу по надлежащему содержанию дорог.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с участниками акции протеста тарифы на жилищно-коммунальные услуги и возможности повышения социальных стандартов и заработных плат.