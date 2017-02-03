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В.Гройсман доручив забезпечити фінансування медзакладів Академії медичних наук

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у відповідь на звернення Національної академії Медичних наук, Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. Шалімова, профспілки працівників охорони здоров’я, Комітету ВР з питань охорони здоров’я та низки народних депутатів, доручив міністру фінансів України Олександру Данилюку забезпечити фінансування медичних закладів академії медичних наук, передає УНН.

В.Гройсман доручив забезпечити фінансування медзакладів Академії медичних наук

“Прошу забезпечити належне фінансування та не допустити порушення прав працівників”, — сказано у документі.

Як стало відомо УНН, у медзакладах АМН України з радістю сприйняли таку інформацію і висловили надію, що особистий контроль Прем'єра забезпечить належне функціонування закладів та дасть можливість лікарям займатися виключно лікування хворих, а не жебракуванням на ліки та їжу.

За інформацією УНН, до медичних закладів НАМН вже сьогодні, почали надходити кошти на оплату заробітної платні персоналу. Однак, наразі ще не відомо, коли і в яких розмірах буде надходити фінансування для оплати комунальних та інших платежів.

Нагадаємо, напередодні перший заступник директора з наукової та організаційної роботи Інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова Михайло Костилєв повідомив про те, що у закладі склалася вкрай важка ситуація через недофінансування.

“Ми на межі закриття”, — сказав він, і пояснив, що грошей виділених державної не вистачає ні на оплату енергоносіїв, ні на оплату праці лікарям, ні на потреби пацієнтів.

Також нагадаємо, у Національному інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН склалася аналогічна ситуація. З 1 січня у вказаному закладі через брак фінансування не приймали на стаціонар хворих на туберкульоз.

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