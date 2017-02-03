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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман поручил обеспечить финансирование медучреждений Академии медицинских наук

Киев • УНН

 • 12737 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на обращение Национальной академии Медицинских наук, Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова, профсоюза работников здравоохранения, Комитета ВР по вопросам здравоохранения и ряда народных депутатов, поручил министру финансов Украины Александру Данилюку обеспечить финансирование медицинских учреждений академии медицинских наук, передает УНН.

В.Гройсман поручил обеспечить финансирование медучреждений Академии медицинских наук

"Прошу обеспечить надлежащее финансирование и не допустить нарушения прав работников", - сказано в документе.

Как стало известно УНН, в медучреждениях АМН Украины с радостью восприняли такую информацию и выразили надежду, что личный контроль Премьера обеспечит надлежащее функционирование учреждений и даст возможность врачам заниматься исключительно лечением больных, а не попрошайничеством на лекарства и еду.

По информации УНН, в медицинские учреждения НАМН уже сегодня начали поступать средства на оплату заработной платы персонала. Однако, пока еще не известно, когда и в каких размерах будет поступать финансирование для оплаты коммунальных и других платежей.

Напомним, накануне первый заместитель директора по научной и организационной работе Института хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова Михаил Костылев сообщил о том, что в заведении сложилась крайне тяжелая ситуация из-за недофинансирования.

"Мы на грани закрытия", - сказал он, и пояснил, что денег, выделенных государством, не хватает ни на оплату энергоносителей, ни на оплату труда врачам, ни на нужды пациентов.

Также напомним, в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского АМН сложилась аналогичная ситуация. С 1 января в указанном заведении из-за нехватки финансирования не принимали в стационар больных туберкулезом.

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