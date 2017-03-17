В.Гройсман доручив негайно перевірити Держпродспоживслужбу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав доручення у найближчі п'ять днів перевірити Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Про це він заявив під час інвестиційної конференції в Києві, передає УНН.
"Ми отримуємо сигнали, що ця служба, особливо в одеських портах, працює абсолютно неефективно. Просив би вас надати інформацію про зловживання, які можуть відбуватись. Ми зараз проводимо службову перевірку. Матеріали направимо в НАБУ, і якщо все підтвердиться, то я би хотів, щоб хтось залишився за ґратами", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.
За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.