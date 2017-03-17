В.Гройсман поручил немедленно проверить Госпродпотребслужбу

"Мы получаем сигналы, что эта служба, особенно в одесских портах, работает абсолютно неэффективно. Просил бы вас предоставить информацию о злоупотреблениях, которые могут происходить. Мы сейчас проводим служебную проверку. Материалы направим в НАБУ, и если все подтвердится, то я бы хотел , чтобы кто-то остался за решеткой ", - сказал В.Гройсман.

Напомним, как сообщал УНН, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.