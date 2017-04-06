В.Гройсман: бойовики на Донбасі з початку квітня здійснили 250 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За перші п’ять днів квітня на Донбасі підтримувані Росією бойовики, незважаючи на встановлений "режим тиші", здійснили 250 обстрілів, внаслідок яких поранено 11 українських бійців. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає кореспондент УНН.
"Лише за перші п’ять днів квітня нами вже зафіксовано понад 250 випадків порушення тиші, тобто перше і головне зобов’язання, яке взяла на себе Росія – забезпечити припинення вогню, не виконується", - зазначив В.Гройсман.
За його словами, десятки і сотні обстрілів кожного дня по території суверенної держави відбуваються із застосуванням російської зброї, російськими найманцями і коштами російської держави.
"Внаслідок обстрілів, атак і диверсій зі сторони Росії, ми маємо тільки за цей період 11 поранених", - додав В.Гройсман.
Нагадаємо, за минулу добу двоє українських воїнів отримали поранення.