В.Гройсман: боевики на Донбассе с начала апреля совершили 250 обстрелов

"Только за первые пять дней апреля нами уже зафиксировано более 250 случаев нарушения тишины, то есть первое и главное обязательство, которое взяла на себя Россия - обеспечить прекращение огня, не выполняется", - отметил В.Гройсман.

По его словам, десятки и сотни обстрелов каждый день по территории суверенного государства происходят с применением российского оружия, российскими наемниками и средствами российского государства.

"В результате обстрелов, атак и диверсий со стороны России, у нас только за этот период 11 раненых", - добавил В.Гройсман.

Напомним, за минувшие сутки двое украинских воинов получили ранения.