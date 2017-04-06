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В.Гройсман: боевики на Донбассе с начала апреля совершили 250 обстрелов

В.Гройсман: боевики на Донбассе с начала апреля совершили 250 обстрелов

Киев  •  УНН

 • 7247 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За первые пять дней апреля на Донбассе поддерживаемые Россией боевики, несмотря на установленный "режим тишины", совершили 250 обстрелов, в результате которых ранены 11 украинских бойцов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает корреспондент УНН.

"Только за первые пять дней апреля нами уже зафиксировано более 250 случаев нарушения тишины, то есть первое и главное обязательство, которое взяла на себя Россия - обеспечить прекращение огня, не выполняется", - отметил В.Гройсман.

По его словам, десятки и сотни обстрелов каждый день по территории суверенного государства происходят с применением российского оружия, российскими наемниками и средствами российского государства.

"В результате обстрелов, атак и диверсий со стороны России, у нас только за этот период 11 раненых", - добавил В.Гройсман.

Напомним, за минувшие сутки двое украинских воинов получили ранения.

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