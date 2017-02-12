В.Гройсман: блокування постачання вугілля з Донбасу може призвести до віялових відключень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримує боротьбу з контрабандою, але наголошує, що вона не повинна ставити під загрозою енергопостачання та теплопостачання українців. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів коментуючи блокаду залізниць на Донбасі, повідомляє УНН.
"Блокування постачання вугілля, якому немає альтернативи, це означає тільки одне - зупинка і віялові відключення по всій території країни...чи потрібно до такого доводити - я думаю, що ні ", - сказав Прем'єр.
В.Гройсман підкреслив, що згоден з необхідністю боротьби з контрабандою, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування.
"Якщо ми запитаємо, чи є у нас довіру до українських кордонів, так і, зокрема, лінії розмежування, щодо торгівлі контрабандним товаром - у мене такої довіри немає. І тут я готовий повністю приєднатися до жорсткої боротьби проти контрабанди і слідкувати за ситуацією в режимі онлайн, але ми не повинні оголошувати жорстку боротьбу українським громадянам, у яких повинно бути ясно і тепло", - додав прем'єр.
Як повідомляв УНН, організатори блокади Донбасу повідомили про перекриття шляхів на Костянтинівку.