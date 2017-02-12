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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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В.Гройсман: блокировка поставки угля может привести к веерным отключениям

Киев • УНН

 • 14089 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман поддерживает борьбу с контрабандой, но отмечает, что она не должна ставить под угрозу энергоснабжение и теплоснабжение украинцев. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов комментируя блокаду железных дорог в Донбассе, сообщает УНН.

В.Гройсман: блокировка поставки угля может привести к веерным отключениям

"Блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, это означает только одно - остановка и веерные отключения по всей территории страны ... нужно ли до такого доводить - я думаю, что нет", - сказал премьер.

В.Гройсман подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой, как на государственной границе, так и на линии разграничения.

"Если мы спросим, ​​есть ли у нас доверие к украинским границам, так и, в частности, линии разграничения, о торговле контрабандным товаром - у меня такого доверия нет. И здесь я готов полностью присоединиться к жесткой борьбе с контрабандой и следить за ситуацией в режиме онлайн, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, в которых должно быть ясно и тепло ", - добавил премьер.

Как сообщал УНН, организаторы блокады Донбасса сообщили о перекрытии путей на Константиновку .

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