В.Гройсман: блокада спричинить стримування економічного зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Блокада непідконтрольних українському уряду територій, організована активістами, призведе до стримування економічного зростання країни. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю, що блокада, яка відбулася, була не в інтересах України. Ця блокада була в інтересах Росії. Це блокада проти українців і нашої держави. Ця блокада спричинить стримування нашого економічного зростання. І безперечно, є особи, які несуть за це персональну відповідальність”, — сказав глава уряду.
Він зазначив, що необхідно мінімізувати негативний вплив блокування на економіку та соціальну сферу.
“Потрібно буде сьогодні приймати нестандартні рішення для відновлення економічного зростання — це наше з вами завдання, — сказав В.Гройсман. — Це ми маємо зробити так, щоб мінімізувати негативні впливи. Це ми переживаємо за те, щоб не було віялових відключень у країні. Ми відповідаємо з вами за тепло в оселях. Ті, хто блокують, за це не відповідають, вони стоять осторонь”.
За словами В.Гройсмана, ніхто не бере на себе відповідальність за негативні наслідки блокади, бо “йти за течією простіше, аніж проти неї”.
“Але коли ми йдемо проти течії, то бачимо, що ці дії відобразяться позитивно на житті кожного громадянина”, — підкреслив прем’єр.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко дорікнув деяким керівникам місцевої влади у відсутності державницької позиції в питанні блокади окупованих територій.