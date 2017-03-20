В.Гройсман: блокада приведет к сдерживанию экономического роста

"Я считаю, что блокада, которая состоялась, была не в интересах Украины. Эта блокада была в интересах России. Это блокада против украинцев и нашего государства. Эта блокада приведет сдерживания нашего экономического роста. И бесспорно есть лица, которые несут за это персональную ответственность", - сказал глава правительства.

Он отметил, что необходимо минимизировать негативное влияние блокировки на экономику и социальную сферу.

"Нужно будет сегодня принимать нестандартные решения для восстановления экономического роста - это наша с вами задача, - сказал В.Гройсман. - Это мы должны сделать так, чтобы минимизировать негативные воздействия. Это мы переживаем за то, чтобы не было веерных отключений в стране. Мы отвечаем с вами за тепло в домах. Те, кто блокируют, за это не отвечают, они стоят в стороне".

По словам В.Гройсмана, никто не берет на себя ответственность за негативные последствия блокады, поскольку "идти по течению проще, чем против нее".

"Но когда мы идем против течения, то видим, что эти действия отразятся положительно на жизни каждого гражданина", - подчеркнул премьер.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко упрекнул некоторых руководителей местной власти в отсутствии государственной позиции в вопросе блокады оккупированных территорий.