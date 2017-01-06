В.Гройсман: безпека і оборона залишатиметься пріоритетом для уряду в 2017 році

“Безпека та оборона є та залишається одним з головних пріоритетів уряду на 2017 рік. Українська армія стає сильнішою щодня!” — написав він.

Як повідомляв УНН, 26 грудня Президент України Петро Порошенко підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, згідно з яким видатки на сектор оборони і безпеки країни у Держбюджеті на 2017 рік становлять 5,2% від ВВП.