В.Гройсман: безопасность и оборона будут оставаться приоритетом для правительства в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился основными достижениями украинской армии и отметил, что безопасность и оборона будут оставаться приоритетом для правительства в 2017 году, передает УНН со ссылкой на Facebook премьер-министра.
"Безопасность и оборона есть и остается одним из главных приоритетов правительства на 2017 год. Украинская армия становится сильнее каждый день!", - Написал он.
Как сообщал УНН, 26 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", согласно которому расходы на сектор обороны и безопасности страны в Госбюджете на 2017 год составляют 5,2% от ВВП.