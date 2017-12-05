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В. Гройсман анонсував з наступного року технологічне переозброєння національної економіки та виробництва

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У 2018 буде зроблено крок по технологічному переозброєнню національної економіки та виробництва. Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє УНН.

"В наступному році ми зробимо ще один крок по технологічному переозброєнню національної економіки і виробництва. Ми забезпечимо розстрочку податків на ввезення обладнання, яке буде використовуватись для промисловості в Україні. Нам потрібно відкривати можливості колективного залучення інвестицій в державний сектор економіки", - заявив він.
В. Гройсман зауважив, що на сьогодні в Україні налічується більше 3, 5 тисяч державних підприємств, 90% з яких, не несуть ніякого стратегічного навантаження.

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"Вони є джерелом корупції , неефективності, приносять збитки. Тоді, коли в інших країнах, які досягли зростання всі підприємства – приватний капітал, вітчизняний у тому числі , вкладає кошти, створюють нові технологічні продукти і є достатньо динамічними, які впливають на економіку. Тому – інвестиції, нормальний бізнес-клімат, спрямування акцентованих рішень на підтримку інфраструктури, яку ми маємо оновлювати і це все закладено в бюджеті. Відповідним чином, ми отримаємо результат", - сказав він.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій".

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