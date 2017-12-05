В. Гройсман анонсировал со следующего года технологическое перевооружение национальной экономики и производства

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 10514 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 24025 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100789 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110382 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130924 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106615 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108213 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113232 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117426 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

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В. Гройсман анонсировал со следующего года технологическое перевооружение национальной экономики и производства

В. Гройсман анонсировал со следующего года технологическое перевооружение национальной экономики и производства

Киев  •  УНН

 • 10831 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 2018 будет сделан шаг по технологическому перевооружению национальной экономики и производства. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНН.

"В следующем году мы сделаем еще один шаг по технологическому перевооружению национальной экономики и производства. Мы обеспечим рассрочку налогов на ввоз оборудования, которое будет использоваться для промышленности в Украине. Нам нужно открывать возможности коллективного привлечения инвестиций в государственный сектор экономики", - заявил он.
В. Гройсман отметил, что на сегодня в Украине насчитывается более 3, 5 тысячи государственных предприятий, 90% из которых не несут никакого стратегического нагрузки.

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"Они являются источником коррупции, неэффективности, приносят убытки. Тогда, когда в других странах, достигших роста все предприятия - частный капитал, отечественный в том числе, вкладывает средства, создают новые технологические продукты и достаточно динамичными, которые влияют на экономику. Поэтому - инвестиции, нормальный бизнес-климат, направление акцентированных решений в поддержку инфраструктуры, которую мы имеем обновлять и это все заложено в бюджете. Соответственно, мы получим результат ", - сказал он.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о возобновлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий".

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