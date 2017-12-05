В. Гройсман анонсировал со следующего года технологическое перевооружение национальной экономики и производства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В 2018 будет сделан шаг по технологическому перевооружению национальной экономики и производства. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНН.
"В следующем году мы сделаем еще один шаг по технологическому перевооружению национальной экономики и производства. Мы обеспечим рассрочку налогов на ввоз оборудования, которое будет использоваться для промышленности в Украине. Нам нужно открывать возможности коллективного привлечения инвестиций в государственный сектор экономики", - заявил он.
В. Гройсман отметил, что на сегодня в Украине насчитывается более 3, 5 тысячи государственных предприятий, 90% из которых не несут никакого стратегического нагрузки.
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"Они являются источником коррупции, неэффективности, приносят убытки. Тогда, когда в других странах, достигших роста все предприятия - частный капитал, отечественный в том числе, вкладывает средства, создают новые технологические продукты и достаточно динамичными, которые влияют на экономику. Поэтому - инвестиции, нормальный бизнес-климат, направление акцентированных решений в поддержку инфраструктуры, которую мы имеем обновлять и это все заложено в бюджете. Соответственно, мы получим результат ", - сказал он.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о возобновлении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере науки и технологий".