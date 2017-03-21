В.Гройсман заявив про зменшення дефіциту Пенсійного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Наразі фіксується зменшення дефіциту Пенсйного фонду, в тому числі і через реформи щодо збільшення мінімальної зарплати. Про це в ефірі “Свободи слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Ті реформи, які ми прийняли з 1 січня, в тому числі і по зарплаті, вже дають наповнення бюджету пенсійного фонду більше ніж на 30% з випередженням плану. Це означає, що ми з вами почали рух на зменшення дефіциту Пенсійного фонду”, — зазначив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, внаслідок торгівельної блокади Донбасу необхідно зкоригувати закладені 3% економічного зростання в бік зменшення. Про це в ефірі “Свободи слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.