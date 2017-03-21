В.Гросман заявил об уменьшении дефицита Пенсионного фонда

"Те реформы, которые мы приняли с 1 января, в том числе и по зарплате, уже дают наполнение бюджета Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана. Это значит, что мы с вами начали движение на уменьшение дефицита Пенсионного фонда ", - отметил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в результате торговой блокады Донбасса необходимо откорректировать заложенные 3% экономического роста в сторону уменьшения. Об этом в эфире "Свободы слова" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.