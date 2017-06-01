В.Грицак: під час обшуків у "Яндексі" СБУ знайшла багато цікавого, пов’язаного з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Під час обшуків у компанії "Яндекс" СБУ знайшла багато цікавого, пов’язаного з Росією. Про це журналістам заявив Голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Я не маю права розголошувати дані досудового слідства, оскільки цей обшук (у Яндекс – ред.) тільки закінчився, буквально пройшла доба, але ми там знайшли багато чого цікавого, і повірте, це цікаве, так чи інакше пов’язане з Росією", - заявив В.Грицак.
Як повідомляв УНН, компанія “Яндекс” спростувала інформацію про передачу персональних даних українських користувачів російським спецслужбам.
Нагадаємо, Служба безпеки України під час обшуків задокументувала, що компанія “Яндекс” передавала особисті дані українців до Росії, зокрема дані співробітників правоохоронних органів та військових ЗСУ.
Раніше, співробітники Служби безпеки України під час обшуків в офісах російської компанії “Яндекс”, які проходили в Києві та Одесі, вилучили серверне обладнання та документацію, та направлять їх на експертизу.
Як повідомляв раніше УНН, рішення РНБО щодо заборони російських Інтернет-ресурсів прийнято виключно у рамках національної безпеки.
Нагадаємо, Президент ввів санкції проти “ВКонтакті”, “Мейл.ру” і низки російських телеканалів.