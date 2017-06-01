Грицак: во время обысков в "Яндексе" СБУ нашла много интересного, связанного с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Во время обысков в компании "Яндекс" СБУ нашла много интересного, связанного с Россией. Об этом журналистам заявил Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент.
"Я не имею права разглашать данные предварительного следствия, поскольку этот обыск (в Яндекс - ред.) только закончился, буквально прошли сутки, но мы там нашли много чего интересного, и поверьте, это интересное, так или иначе связано с Россией", - заявил Грицак.
Как сообщал УНН, компания "Яндекс" опровергла информацию о передаче персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам.
Напомним, Служба безопасности Украины во время обысков задокументировала, что компания "Яндекс" передавала личные данные украинцев России, в частности данные сотрудников правоохранительных органов и военных ВСУ.
Ранее, сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков в офисах российской компании "Яндекс", которые проходили в Киеве и Одессе, изъяли серверное оборудование и документацию, и направят их на экспертизу.
Как сообщал ранее УНН, решение СНБО о запрете российских Интернет-ресурсов принято исключительно в рамках национальной безопасности.
Напомним, Президент ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.