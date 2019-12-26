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В ГПУ пояснили, чому повернули до ДБР проекти підозр по Звіробій та Федині

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України повернула в Держбюро розслідувань повідомлення про підозру нардепу Софії Федини та військовослужбовцю Марусі Звіробій за фактом погроз на адресу Президента для усунення недоліків. Про це повідомили у пресцентрі ГПУ, передає УНН.

“Генеральна прокуратура України повернула до ДБР проект повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 КК України для усунення недоліків та проведення необхідних слідчих і процесуальних дій.

Так, за результатами опрацювання вказаного процесуального документу виявлено низку суперечностей та порушень вимог Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, законів України „Про статус народного депутата України“, „Про Регламент Верховної Ради України“. Проте, з 29 листопада 2019 року і до цього часу недоліки слідчими ДБР не усунуті і повторно підозра до Генеральної прокуратури для погодження не надходила”, — йдеться у повідомленні.

Раніше прессекретар ДБР Анжеліка Іванова заявила, що Генпрокуратура повернула без погодження проекти підозр Звіробій та Федині.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка України Софія Федина та громадянка Маруся Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

26 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до ГПУ проект повідомлення про підозру Федині та Звіробій через погрозу вбивства Президента України Володимира Зеленського.

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