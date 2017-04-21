В.Гонтарева відмовилась коментувати свою роль у банкрутстві банку “Михайлівський”

Так, на відео видно, як В.Гонтарева відмовилась спілкуватися з журналістами та відповідати на їх питання. Зокрема очільниця НБУ не стала розповідати, яку роль зіграла у банкрутстві банку “Михайлівський” та що означає фраза: “Лері потрібно занести 2” у переговорах бізнесмена Бориса Кауфмана (бенефіціар “Платинум банк” – ред.) та Катерини Рожкової (заступник голови НБУ, колишня голова правління “Платинум банку” – ред).

Нагадаємо, раніше керівництво Нацбанку звинувачували у тому, що вони навмисно довели до банкрутства банк “Михайлівський” в інтересах Б.Кауфмана та його “Платинум банку”. За словами експертів, затримання та переслідування екс-голови правління банку “Михайлівський” є елементом цього плану.