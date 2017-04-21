В.Гонтарева отказалась комментировать свою роль в банкротстве банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинские журналисты встретили руководительницу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву в отеле "Fairmont" в Вашингтоне и попытались поставить ей несколько вопросов, в том числе и о банкротстве банка "Михайловский". Об этом на своей странице сообщил журналист Александр Дубинский, передает УНН.
Так, на видео видно, как В.Гонтарева отказалась общаться с журналистами и отвечать на их вопросы. В частности руководительница НБУ не стала рассказывать, какую роль сыграла в банкротстве банка "Михайловский" и что означает фраза: "Лере нужно занести 2" в переговорах бизнесмена Бориса Кауфмана (бенефициар "Платинум банк" - ред.) и Екатерины Рожковой (заместитель председателя НБУ, бывший председатель правления "Платинум банка" - ред).
Напомним, ранее руководство Нацбанка обвиняли в том, что оно намеренно довело до банкротства банк "Михайловский" в интересах Б.Кауфмана и его "Платинум банка". По словам экспертов, задержания и преследования экс-председателя правления банка "Михайловский" является элементом этого плана.