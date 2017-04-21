В.Гонтарева отказалась комментировать свою роль в банкротстве банка "Михайловский"

Так, на видео видно, как В.Гонтарева отказалась общаться с журналистами и отвечать на их вопросы. В частности руководительница НБУ не стала рассказывать, какую роль сыграла в банкротстве банка "Михайловский" и что означает фраза: "Лере нужно занести 2" в переговорах бизнесмена Бориса Кауфмана (бенефициар "Платинум банк" - ред.) и Екатерины Рожковой (заместитель председателя НБУ, бывший председатель правления "Платинум банка" - ред).

Напомним, ранее руководство Нацбанка обвиняли в том, что оно намеренно довело до банкротства банк "Михайловский" в интересах Б.Кауфмана и его "Платинум банка". По словам экспертов, задержания и преследования экс-председателя правления банка "Михайловский" является элементом этого плана.