В.Гонтарева подала у відставку (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту. Про це вона заявила на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я сьогодні хвилююся, тому що майже після трирічного терміну перебування на посаді голови НБУ я прийняла рішення залишити цю посаду і залишити Центральний банк. Я подала Президенту України офіційну заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року", - сказала В.Гонтарева.
За її словами, якщо парламент проголосує за її відставку раніше, то В.Гонтарева раніше покине НБУ.
Нагадаємо, 19 червня 2014 року Верховна Рада призначила Валерію Гонтареву на посаду голови НБУ.
Довідка УНН: У Валерії Гонтарєвої 20-річний досвід роботи у фінансовій і банківській сферах. З січня 2001 по грудень 2007 В.Гонтарєва обіймала посаду Першого Заступника Голови Правління та Начальника Управління Фінансових Ринків в АБ "ІНГ Банк Україна".
До цього протягом 5 років В.Гонтарєва входила до Правління АКБ "Сос'єте Женераль Україна", де відповідала за роботу Банку на ринках капіталу. З 1993 по 1996 рік Валерія Гонтарєва працювала провідним економістом на Українській Міжбанківській Валютної Біржі.