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В.Гонтарева подала в отставку (дополнено)

В.Гонтарева подала в отставку (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 26585 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня волнуюсь, потому что почти после трехлетнего срока пребывания в должности председателя НБУ я приняла решение оставить эту должность и оставить Центральный банк. Я подала Президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года", - сказала В.Гонтарева.

По ее словам, если парламент проголосует за ее отставку раньше, то В.Гонтарева раньше покинет НБУ.

Напомним, 19 июня 2014 года Верховная Рада назначила Валерию Гонтареву на должность главы НБУ.

Справка УНН: У Валерии Гонтаревой 20-летний опыт работы в финансовой и банковской сферах. С января 2001 по декабрь 2007 года В.Гонтарева занимала должность Первого Заместителя Председателя Правления и Начальник Управления Финансовых Рынков в АБ "ИНГ Банк Украина".

До этого в течение 5 лет В.Гонтарева входила в Правление АКБ "Сосьете Женераль Украина", где отвечала за работу Банка на рынках капитала. С 1993 по 1996 год Валерия Гонтарева работала ведущим экономистом на Украинской Межбанковской Валютной Биржи.

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