В.Гонтарева не писала заяву про відставку - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева не писала заяву про відставку. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Заява не написана, заяви немає”, — повідомили у прес-службі Нацбанку.
За їх словами, В.Гонтарева сьогодні, 6 квітня, повідомила активістам, що призначає голову НБУ Верховна Рада України за поданням Президента України.
Варто зазначити, сьогодні вранці під будинок голови НБУ прийшли активісти з вимогою від В.Гонтаревої піти у відставку.
Нагадаємо, 3 квітня нардеп Ірина Луценко повідомила, що В.Гонтарева написала заяву про відставку. У НБУ не підтвердили інформацію про відставку В.Гонтаревої.